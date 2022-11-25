В одному з міст Дніпропетровщини освітлення залишать лише на трьох вулицях

Ситуація з роботою електромереж в Україні залишається стабільно важкою.

Тому влада вимушена вводити додаткові обмеження задля економії.

Так, в Новомосковську вуличне освітлення буде лише на трьох вулицях.

Про це повідомив мер міста Сергій Резник.

Від сьогодні ми вимушені залишити вуличне освітлення лише на трьох центральних вулицях міста – Гетьманській, 195-ї стрілецької дивізії та Сучкова. Воно буде вмикатись лише у вечірній час з 16:10 до 20:00, – написав він.

Та зазначив, що на даний момент головним пріоритетом живлення залишаються об’єкти критичної інфраструктури Новомосковська.

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