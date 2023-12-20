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В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні буде гучно увесь день: що сталося

Сьогодні 09:30
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Важливе попередження!

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні буде гучно увесь день: що сталося

Сьогодні, 20 грудня, у Кривому Розі буде гучно – з 9:00 до 15:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, причин для занепокоєння немає.

Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі на Дніпропетровщині працювала ППО: що відомо. 

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні буде гучно увесь день: що сталосяУкраїнська

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