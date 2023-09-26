В одному з міст Дніпропетровщини буде гучно півдня: що сталося

Сьогодні, 26 вересня, у Кривому Розі буде гучно.
Там з 9:00 до 15:00 на промислово-виробничому підприємстві будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).
Проведення робіт контролюють спеціалісти, тому причин для паніки немає!
Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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Сьогодні вночі, 26 вересня, на вулиці Мартенівська Чечелівського району горів…
Сьогодні, 26 вересня, близько 6:25 у Кривому Розі пролунав вибух.
Підготуйтеся!
Сьогодні, 26 вересня, близько 6:25 у Кривому Розі пролунав вибух.