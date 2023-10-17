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  • В одному із супермаркетів Дніпра ледь не померла співробітниця: що відомо

В одному із супермаркетів Дніпра ледь не померла співробітниця: що відомо

Сьогодні 11:02
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У супермаркеті Дніпра співробітниці стало зле на роботі.

Новости Днепра про В одному із супермаркетів Дніпра ледь не померла співробітниця: що відомо

Днями дніпровські медики рятували жінку, якій стало зле на роботі. Як розповів співробітник Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД Віктор Пальчинський, “швидку” викликали працівники супермаркету АТБ, котрі побачили, що їхній колезі потрібна допомога.

Співробітники супермаркету розповіли медикам, що жінка відчула раптовий нестерпний головний біль, який супроводжувався запамороченням, нудотою та печінням в тілі. Фельдшери оглянули хвору, її стан оцінили, як критичний, тож лікарі розпочали надання екстреної медичної допомоги.

На підмогу викликали ще одну реанімаційну бригаду медиків. Втім, під час стабілізації стану в машині “швидкої” у пацієнтки настали зупинка дихання та серцевої діяльності.

Розпочато серцево-легеневу реанімацію! На щастя все вдалося, серцевий ритм відновився! Хвору госпіталізували до найближчого реанімаційного відділення! – зазначив медик.

Наразі жінка під наглядом лікарів. 

Новости Днепра про В одному із супермаркетів Дніпра ледь не померла співробітниця: що відомо

 

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