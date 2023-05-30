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В одному із районів Дніпропетровської області скоротили комендантську годину

Сьогодні 12:23
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На Нікопольщині знову змінили тривалість комендантської години.

Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровської області скоротили комендантську годину

У Нікопольському районі скоротили тривалість комендантської години вночі. Тепер вона єдина для усіх громад. Починається о 23:00 та закінчується о 4:00. Зміни вступлять в силу з 1 червня. Про це йдеться в документі, який підписав очільник Нікопольської РВА Сергій Євтушенко. 

Під час комендантської години заборонена робота магазинів, закладів громадського харчування, а також пересування містом чи селищем без наявності спеціальної перепустки від воєнної адміністрації. 

За дотримання правил слідкують поліцейські та патрульні. 

Зауважимо, що в більшості міст області обмеження на пересування в ніч час діють з 00:00 до 5:00.

Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровської області скоротили комендантську годину

Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровської області скоротили комендантську годину

Нагадаємо, востаннє тривалість комендантської години в Нікопольському районі змінювали у лютому цього року. Тоді через потужні обстріли її подовжили для деяких громад, які знаходяться під прицілом ворожої артилерії.

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Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровської області скоротили комендантську годинуУкраїнська

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