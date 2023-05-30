В одному із районів Дніпропетровської області скоротили комендантську годину

На Нікопольщині знову змінили тривалість комендантської години.

У Нікопольському районі скоротили тривалість комендантської години вночі. Тепер вона єдина для усіх громад. Починається о 23:00 та закінчується о 4:00. Зміни вступлять в силу з 1 червня. Про це йдеться в документі, який підписав очільник Нікопольської РВА Сергій Євтушенко.

Під час комендантської години заборонена робота магазинів, закладів громадського харчування, а також пересування містом чи селищем без наявності спеціальної перепустки від воєнної адміністрації.

За дотримання правил слідкують поліцейські та патрульні.

Зауважимо, що в більшості міст області обмеження на пересування в ніч час діють з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, востаннє тривалість комендантської години в Нікопольському районі змінювали у лютому цього року. Тоді через потужні обстріли її подовжили для деяких громад, які знаходяться під прицілом ворожої артилерії.

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