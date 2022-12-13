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В одному із районів Дніпропетровщини скоротили комендантську годину

Сьогодні 13:18
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На Криворіжжі скоротили комендантську годину.

Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровщини скоротили комендантську годину

Про це повідомив голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.

У Криворізькому районі змінили тривалість комендантської години. Тепер вона починається о 23:00 та закінчується о 5:00.

“Шановні, на превеликий жаль, війна триває, але і наша єдність стає міцнішою. Зараз ми повинні бути як мур одне для одного, допомагати і захищати одне одного, поки наші Збройні Сили захищають нас. Прошу дотримуватися визначеного часу”, — написав голова РВА

Це рішення вступає в силу з 13 грудня.

Нагадаємо, у Дніпрі комендантська година триває з 00:00 годин до 5 години ранку.

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Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровщини скоротили комендантську годинуУкраїнська

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