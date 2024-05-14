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  • В одному із районів Дніпра вціліла стара двоповерхова голуб’ятня з балконом (ФОТО)

В одному із районів Дніпра вціліла стара двоповерхова голуб’ятня з балконом (ФОТО)

Сьогодні 17:36
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У Дніпрі на лівому березі збереглася стара голуб'ятня.

Новости Днепра про В одному із районів Дніпра вціліла стара двоповерхова голуб'ятня з балконом (ФОТО)

У Дніпрі на Райончику виявили стару голуб’ятню. За словами місцевого жителя, який сфотографував будиночок для птахів, таких конструкцій залишилося мало.

Мало в яких дворах залишились старі голубники… Такий скарб у нас на сусідньому дворі, – написав Max Karpenko у Facebook-спільноті “Райончик”.

Двоповерхова хатинка має кілька маленьких вікон та балкон. Дніпряни закликають реставрувати голубник та облаштувати там місце для ночівлі тварин. 

Цей раритет насправді прикраса вашого двору. Пофарбуйте в яскраві кольори, і буде краса.
 
Ну як би привели до ладу, пофарбувати, щось додати то було б гарно, кожна тварина хоче жити.
 
Точно! Сучасна дітвора не здогадається, що це таке, – коментують дніпряни. 
 

Новости Днепра про В одному із районів Дніпра вціліла стара двоповерхова голуб'ятня з балконом (ФОТО)

Насправді у Дніпрі збереглося чимало старих голубників. 

До середини 1990-х років мешканці міст, у тому числі й Дніпра, активно розводили голубів. Хатинки для птахів на два, а то й на три поверхи, існують майже в кожному районі. Побачити невеликий будиночок можна було чи не у кожному дворі. Але згодом багато хто цю справу закинув, а голубники залишилися без своїх “мешканців”.

Нагадаємо, раніше ми робили віртуальну “екскурсію” голуб’ятнями нашого міста. 

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Новости Днепра про В одному із районів Дніпра вціліла стара двоповерхова голуб'ятня з балконом (ФОТО)Українська

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