В одному із парків Дніпра зникли лавочки

У сквері в Дніпрі зникли лавочки.

Але “зради” немає – лавочки забрали на ремонт.

Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту парків та рекреацій ДМР.

КП “Міська інфраструктура” запланувало ремонт лавочок та урн, які стоять на головній алеї скверу Зелений Гай. Тож якщо не знайдете місць для сидіння – то знайте, що вони на реставрації.

У планах відремонтувати лавочки також у сквері Західний.

КП Міська інфраструктура інформує про проведення робіт з ремонту лав та урн, які знаходяться на головній алеї парку Зелений Гай. Вони тимчасово прибрані і будуть повернені протягом кількох тижнів. Увага відвідувачам парку Зелений Гай та Скверу Західний.Незабаром подібні роботи також проведуть у Сквері Західний. Тож, попереджаємо про тимчасову відсутність лав та урн! – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, лавочки в Дніпрі постійно страждають від вандалів. Від них відривають спинки, розбирають на дрова, а іноді залишають тільки каркас, який приварений до асфальту.

Нагадаємо, раніше лавочки зникли на Монастирському острові.

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