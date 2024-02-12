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В одному із парків Дніпра зникли лавочки

Сьогодні 17:05
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У сквері в Дніпрі зникли лавочки.

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра зникли лавочки

Але “зради” немає – лавочки забрали на ремонт.

Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту парків та рекреацій ДМР.

КП “Міська інфраструктура” запланувало ремонт лавочок та урн, які стоять на головній алеї скверу Зелений Гай. Тож якщо не знайдете місць для сидіння – то знайте, що вони на реставрації.

У планах відремонтувати лавочки також у сквері Західний. 

Увага відвідувачам парку Зелений Гай та Скверу Західний. КП Міська інфраструктура інформує про проведення робіт з ремонту лав та урн, які знаходяться на головній алеї парку Зелений Гай. Вони тимчасово прибрані і будуть повернені протягом кількох тижнів. Незабаром подібні роботи також проведуть у Сквері Західний. Тож, попереджаємо про тимчасову відсутність лав та урн! – йдеться у повідомленні.
 
Зауважимо, лавочки в Дніпрі постійно страждають від вандалів. Від них відривають спинки, розбирають на дрова, а іноді залишають тільки каркас, який приварений до асфальту. 
 
Нагадаємо, раніше лавочки зникли на Монастирському острові. 
 

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