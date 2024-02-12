В одному із парків Дніпра зникли лавочки

Але “зради” немає – лавочки забрали на ремонт.
Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту парків та рекреацій ДМР.
КП “Міська інфраструктура” запланувало ремонт лавочок та урн, які стоять на головній алеї скверу Зелений Гай. Тож якщо не знайдете місць для сидіння – то знайте, що вони на реставрації.
У планах відремонтувати лавочки також у сквері Західний.
Увага відвідувачам парку Зелений Гай та Скверу Західний. КП Міська інфраструктура інформує про проведення робіт з ремонту лав та урн, які знаходяться на головній алеї парку Зелений Гай. Вони тимчасово прибрані і будуть повернені протягом кількох тижнів. Незабаром подібні роботи також проведуть у Сквері Західний. Тож, попереджаємо про тимчасову відсутність лав та урн! – йдеться у повідомленні.
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