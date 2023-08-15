В одному із парків Дніпра побачили смурфиків (ФОТО)

Днями у парку імені Т. Г. Шевченка побачили симпатичних смурфиків.
Фото у мережі опублікувала дніпрянка Inna Spyrydonenkova.
Симпатичні мультяшні смурфики з’явились у парку імені Т. Г. Шевченка, – підписала вона фото.
Якщо хочете побачити смурфиків на власні очі – скоріше вирушайте в парк на прогулянку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.
Сьогодні вночі у Дніпрі було дуже гучно.
У Дніпрі продають занедбану будівлю занедбаного "Міжшкільного комбінату".
Чарівні світлини зоряного неба вдалося зафільмувати дніпрянину.