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В одному із парків Дніпра побачили смурфиків (ФОТО)

Сьогодні 07:24
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З ними можна сфотографуватися.

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра побачили смурфиків (ФОТО)

Днями у парку імені Т. Г. Шевченка побачили симпатичних смурфиків.

Фото у мережі опублікувала дніпрянка Inna Spyrydonenkova.

Симпатичні мультяшні смурфики з’явились у парку імені Т. Г. Шевченка, – підписала вона фото.

Новости Днепра про В одному із парків Дніпра побачили смурфиків (ФОТО)

Якщо хочете побачити смурфиків на власні очі – скоріше вирушайте в парк на прогулянку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із парків квітнуть сотні маленьких сонечок (ФОТО).

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