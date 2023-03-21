В одному із міст Дніпропетровщини посилять контроль за дотриманням комендантської години

У Новомосковську посилять комендантську годину через нещодавнє вбивство молодого хлопця.

Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Днями в одному із нічних клубів Новомосковська сталося вбивство. Один із відвідувачів вистрелив в груди 21-річного хлопця. На жаль, постраждалий від отриманих травм помер в лікарні.

У зв’язку з цим, у Новомосковську задумалися над тим, щоб посилити контроль за дотриманням комендантської години, адже злочин стався в закладі, який працював попри ці обмеження.

Ситуація з вбивством молодого хлопця Ростислава не має зникнути з інфополя, поки не буде виявлено всіх винуватців, зроблено всі висновки, вжито всіх заходів для запобігання виникненню подібного у майбутньому, – повідомив мер Новомосковська

Нагадаємо, раніше мер Новомосковська підтвердив, що вбивство 21-річного хлопця сталося в кафе “Пентагон”. Він зазначив, що цей заклад неодноразово потрапляв до кримінальних хронік. Рєзнік також вважає, що власник закладу мав найняти охорону, яка б перевіряла відвідувачів.

Зазначимо, що за словами поліції вбивцю вже знайшли, правоохоронці продовжують встановлювати обставини справи.

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