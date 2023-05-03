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  • В одному із магазинів у ТРЦ “Мост-сіті” на відвідувачів посипалася штукатурка (ВІДЕО)

В одному із магазинів у ТРЦ “Мост-сіті” на відвідувачів посипалася штукатурка (ВІДЕО)

Сьогодні 14:37
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Інцидент стався у магазині "Варус", що знаходиться на цокольному поверсі ТРЦ "Мост-сіті".

Новости Днепра про В одному із магазинів у ТРЦ

У супермаркеті на відвідувачів посипалася декоративна штукатурка з вентиляційного короба.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Але тепер треба бути дуже уважними, вирушаючи за покупками!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі просто з неба впав “античний” артефакт.

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