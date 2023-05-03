В одному із магазинів у ТРЦ “Мост-сіті” на відвідувачів посипалася штукатурка (ВІДЕО)

У супермаркеті на відвідувачів посипалася декоративна штукатурка з вентиляційного короба.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Але тепер треба бути дуже уважними, вирушаючи за покупками!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі просто з неба впав “античний” артефакт.
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