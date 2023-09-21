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  • В одній із лікарень Дніпра закликають донорів здати кров: вона рятує життя військовим

В одній із лікарень Дніпра закликають донорів здати кров: вона рятує життя військовим

Сьогодні 15:59
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Ваша кров може воювати!

Новости Днепра про В одній із лікарень Дніпра закликають донорів здати кров: вона рятує життя військовим

Сьогодні кожен може врятувати життя наших захисників – для цього потрібно лише стати донором та здати кров.

 У лікарні Мечникова завтра, 22 вересня, об 11:00 запрошують усіх здати кров. Адреса: площа Соборна, 14, старий терапевтичний корпус.
 
Про це повідомив генеральний директор цієї лікарні.
 
Він також розповів, як донорська кров врятувала життя 39-річному військовому Сергію, який отримав поранення у Бахмуті.
 
Зазначається, що боєць родом із Рівненської області, він переніс кілька операцій. Йому перелили 6 літрів еритроцитарної маси та препаратів крові.
 
Це понад 10 донорів, які разом з лікарями дали імпульс для його одужання. Вижив. Їде евакуаційним потягом до Києва, ближче до дому, на реабілітацію. Дніпровська кров, залита від десяти незнайомих Сергію людей, врятувала життя, майбутнє та сім’ю від горя, – зазначив генеральний директор.

Новости Днепра про В одній із лікарень Дніпра закликають донорів здати кров: вона рятує життя військовим

Не будьте байдужі, допоможіть врятувати наших Героїв!

 
Пам’ятка для тих, хто хоче здати кров:

Новости Днепра про В одній із лікарень Дніпра закликають донорів здати кров: вона рятує життя військовимУкраїнська

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