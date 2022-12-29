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В Одесі демонтували пам’ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

Сьогодні 13:36
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У ніч з 28 на 29 грудня в центрі Одеси демонтували пам’ятник Катерині II, що на Катерининській площі.

Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

Демонтаж пам’ятника, офіційна назва якого – «Засновникам Одеси», почався близько 23:00 і тривав майже три години.

Про це повідомляють ЗМІ. Фото опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

Також в Суворовському районі Одеси демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.

Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

Обидва пам’ятники передадуть на зберігання до Одеського художнього музею.

Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

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Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Одесі демонтували пам'ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)Русский

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