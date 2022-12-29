В Одесі демонтували пам’ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

Демонтаж пам’ятника, офіційна назва якого – «Засновникам Одеси», почався близько 23:00 і тривав майже три години.
Про це повідомляють ЗМІ. Фото опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Також в Суворовському районі Одеси демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.
Обидва пам’ятники передадуть на зберігання до Одеського художнього музею.
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