В Одесі демонтували пам’ятники Катерині ІІ і Суворову (ФОТО)

У ніч з 28 на 29 грудня в центрі Одеси демонтували пам’ятник Катерині II, що на Катерининській площі.

Демонтаж пам’ятника, офіційна назва якого – «Засновникам Одеси», почався близько 23:00 і тривав майже три години.

Про це повідомляють ЗМІ. Фото опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також в Суворовському районі Одеси демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.

Обидва пам’ятники передадуть на зберігання до Одеського художнього музею.

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