В обидва боки: у Дніпрі на Січеславській Набережній зібрався кілометровий затор

У Дніпрі через ДТП майже паралізована Січеславська Набережна.

Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.

Ускладнення дорожнього руху по вулиці Січеславська Набережна в обидва боки у зв’язку з ДТП. У Ситуаційному центрі радять шукати інший шлях.

Попередньо відомо, що ДТП сталася між двома легковими автомобілями. Поруч з місцем аварії стоїть заблокований тролейбус. Є постраждалі, але в якому вони стані – не уточнюється. На місце викликали патрульну поліцію та медиків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ДТП в Кам’янському внаслідок якої постраждала 5-річна дівчинка. Дитина разом з мамою переходила дорогу на “зебрі”, коли її збив водій, який проігнорував червоне світло. Мала наразі в реанімації однієї з лікарень Дніпра. У неї сильні забої та переломи.

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