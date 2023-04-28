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  • В обидва боки: у Дніпрі на Січеславській Набережній зібрався кілометровий затор

В обидва боки: у Дніпрі на Січеславській Набережній зібрався кілометровий затор

Сьогодні 15:19
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У Дніпрі через ДТП майже паралізована Січеславська Набережна.

Новости Днепра про В обидва боки: у Дніпрі на Січеславській Набережній зібрався кілометровий затор

Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра. 

Ускладнення дорожнього руху по вулиці Січеславська Набережна в обидва боки у зв’язку з ДТП. У Ситуаційному центрі радять шукати інший шлях. 

Попередньо відомо, що ДТП сталася між двома легковими автомобілями. Поруч з місцем аварії стоїть заблокований тролейбус. Є постраждалі, але в якому вони стані – не уточнюється. На місце викликали патрульну поліцію та медиків. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ДТП в Кам’янському внаслідок якої постраждала 5-річна дівчинка. Дитина разом з мамою переходила дорогу на “зебрі”, коли її збив водій, який проігнорував червоне світло. Мала наразі в реанімації однієї з лікарень Дніпра. У неї сильні забої та переломи. 

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Новости Днепра про В обидва боки: у Дніпрі на Січеславській Набережній зібрався кілометровий заторУкраїнська

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