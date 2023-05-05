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  • В ніч на 5 травня над Дніпропетровської областю збили ворожі безпілотники

В ніч на 5 травня над Дніпропетровської областю збили ворожі безпілотники

Сьогодні 09:00
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Окупанти спрямували на Дніпропетровську область 2 безпілотники. Їх успішно знищили військові з повiтряного командування "Схiд".

Новости Днепра про В ніч на 5 травня над Дніпропетровської областю збили ворожі безпілотники

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також цієї ночі армія рф накрила вогнем з артилерії Нікополь. У місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани, господарча споруда, побито лінію електропередач та 2 газопроводи.

На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає. 

Новости Днепра про В ніч на 5 травня над Дніпропетровської областю збили ворожі безпілотники

Новости Днепра про В ніч на 5 травня над Дніпропетровської областю збили ворожі безпілотники

Новости Днепра про В ніч на 5 травня над Дніпропетровської областю збили ворожі безпілотники

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