В ніч на 5 травня над Дніпропетровської областю збили ворожі безпілотники

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також цієї ночі армія рф накрила вогнем з артилерії Нікополь. У місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани, господарча споруда, побито лінію електропередач та 2 газопроводи.
На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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