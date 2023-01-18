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В мережі з’явилось жахливе відео після падіння гвинтокрила у Броварах

Сьогодні 18:45
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У дитячому садочку Броварів під час падіння гвинтокрила перебували 73 дитини. Рятувальники продовжують розбирати завали. Оскільки садочок непридатний для подальшого перебування дітей, вихованців переведуть в інші заклади.

Новости Днепра про В мережі з'явилось жахливе відео після падіння гвинтокрила у Броварах

В мережі показали відео, зняте одразу після падіння гвинтокрила. На ньому – локальні займання та суцільний дим.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині у середу, 18 січня, впав гелікоптер поблизу дитсадка. Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Серед жертв трагедії одна дитина.

За даними ДСНС (станом на 14:00) щодо авіакатастрофи у Броварах на Київщині, повідомлялося про 17 загиблих, із  Тривають пошуково-рятувальні роботи у будівлі дитячого садка. Від ДСНС залучені 65 рятувальників та 12 одиниць техніки. До пошуку залучили кінологів. На місці події також працюють психологи ДСНС. 

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Новости Днепра про В мережі з'явилось жахливе відео після падіння гвинтокрила у БроварахУкраїнська Новости Днепра про В мережі з'явилось жахливе відео після падіння гвинтокрила у БроварахРусский

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