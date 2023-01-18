В мережі з’явилось жахливе відео після падіння гвинтокрила у Броварах

В мережі показали відео, зняте одразу після падіння гвинтокрила. На ньому – локальні займання та суцільний дим.
Нагадаємо, у Броварах на Київщині у середу, 18 січня, впав гелікоптер поблизу дитсадка. Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Серед жертв трагедії одна дитина.
За даними ДСНС (станом на 14:00) щодо авіакатастрофи у Броварах на Київщині, повідомлялося про 17 загиблих, із Тривають пошуково-рятувальні роботи у будівлі дитячого садка. Від ДСНС залучені 65 рятувальників та 12 одиниць техніки. До пошуку залучили кінологів. На місці події також працюють психологи ДСНС.
Читайте також:
Надежда Захарченко
Автор:
Сьогодні у Броварах Київської області сталася жахлива трагедія.
У мережі поширюють дезінформацію про вибух в медзакладі.
У додатку «Дія» кожен українець може зареєструватись, щоб обміняти старі…
Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гвинтокрил…