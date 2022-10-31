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В Каменском мужчину убили саперной лопатой и отрубили кисть руки

Сьогодні 09:30
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30 октября в Каменском был обнаружен труп 64-летнего мужчины. На голове были многочисленные раны. Рядом с телом лежала отрубленная левая рука.

Новости Днепра про В Каменском мужчину убили саперной лопатой и отрубили кисть руки

Оказалось, что 41-летний местный житель на фоне недружественных отношений убил его саперной лопатой и отрезал руку. 

Злоумышленник был пойман. Его вина подтверждается личным признанием, свидетельскими показаниями и изъятыми доказательствами. Решается вопрос о внесении сведений в Единый государственный реестр по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «очевидное убийство».

Источник: Інформатор

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Новости Днепра про В Каменском мужчину убили саперной лопатой и отрубили кисть рукиУкраїнська Новости Днепра про В Каменском мужчину убили саперной лопатой и отрубили кисть рукиРусский

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