Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Ірані встановили камери на вулицях, які будуть знаходити жінок без хіджабу

В Ірані встановили камери на вулицях, які будуть знаходити жінок без хіджабу

Сьогодні 15:30
просмотров

В Ірані ловитимуть "порушниць" за допомогою камер.

Новости Днепра про В Ірані встановили камери на вулицях, які будуть знаходити жінок без хіджабу

Про це повідомляє BBC.

В Ірані вирішили шукати “порушниць”, які не покривають голову в публічних місцях, за допомогою відеокамер. Місцева поліція заявила, що жінок, яких впіймають без хіджаба попередять “про наслідки”. Влада вважає, що такі міри допоможуть боротися з опором громадянок, які не хочуть виконувати закон про носіння хіджабу. 

Силовики використовують розумні камери та інші інструменти для ідентифікації та надсилання попереджувальних повідомлень “порушницям”.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Ірані в лікарні померла 22-річна іранська курдка Махса Аміні. Дівчину арештували за те, що вона була на вулиці без хіджабу, а “поліцейські моралі” жорстко побили її за це. Від отриманих травм вона померла.

Після її смерті в країні спалахнули протести проти диктаторського режиму. Молодь вимагала справедливого розслідування смерті Аміні та пом’якшення законів, які пов’язані з носінням хіджабу.

Силовики намагалися розіграти протестувальників, стріляючи в них. За підрахунками правозахисників, під час протестів в Ірані загинуло щонайменше 517 протестувальників. Понад 19 200 людей заарештували та погрожували стратити. Відомо, що чотирьох людей все ж стратили за протести, а решту пообіцяли помилувати. Втім, влада не надавала жодної офіційної інформації про кількість вбитих протестувальників.

Читайте також:

Новости Днепра про В Ірані встановили камери на вулицях, які будуть знаходити жінок без хіджабуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Атака на військові об’єкти в Ірані: що відомо
    новини України
    29.01.2023 12:32
    Атака на військові об’єкти в Ірані: що відомо

    Територію України неодноразово атакували безпілотники іранського виробництва, які закупила в…

    В Ірані ліквідували “поліцію моралі” після низки протестів
    Світові новини
    04.12.2022 14:03
    В Ірані ліквідували “поліцію моралі” після низки протестів

    В Ірані діяльність "поліції моралі" призвела до загибелі 22-річної дівчини.…

    В аеропорту Парижа помер іранець, який жив там 18 років та надихнув Спілберга на фільм “Термінал”
    Світові новини
    13.11.2022 14:00
    В аеропорту Парижа помер іранець, який жив там 18 років та надихнув Спілберга на фільм “Термінал”

    Іранський біженець, який жив в паризькому аеропорту 18 років, помер.

    У Дніпрі в “АТБ” продаються сухофрукти фірми, власником якої є громадянин Ірану
    Новини Дніпра
    08.11.2022 13:44
    У Дніпрі в “АТБ” продаються сухофрукти фірми, власником якої є громадянин Ірану

    Усі ми любимо сухофрукти та горіхи. У магазинах такого добра…

    Наверх