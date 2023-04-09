В Ірані встановили камери на вулицях, які будуть знаходити жінок без хіджабу

В Ірані ловитимуть "порушниць" за допомогою камер.

Про це повідомляє BBC.

В Ірані вирішили шукати “порушниць”, які не покривають голову в публічних місцях, за допомогою відеокамер. Місцева поліція заявила, що жінок, яких впіймають без хіджаба попередять “про наслідки”. Влада вважає, що такі міри допоможуть боротися з опором громадянок, які не хочуть виконувати закон про носіння хіджабу.

Силовики використовують розумні камери та інші інструменти для ідентифікації та надсилання попереджувальних повідомлень “порушницям”.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Ірані в лікарні померла 22-річна іранська курдка Махса Аміні. Дівчину арештували за те, що вона була на вулиці без хіджабу, а “поліцейські моралі” жорстко побили її за це. Від отриманих травм вона померла.

Після її смерті в країні спалахнули протести проти диктаторського режиму. Молодь вимагала справедливого розслідування смерті Аміні та пом’якшення законів, які пов’язані з носінням хіджабу.

Силовики намагалися розіграти протестувальників, стріляючи в них. За підрахунками правозахисників, під час протестів в Ірані загинуло щонайменше 517 протестувальників. Понад 19 200 людей заарештували та погрожували стратити. Відомо, що чотирьох людей все ж стратили за протести, а решту пообіцяли помилувати. Втім, влада не надавала жодної офіційної інформації про кількість вбитих протестувальників.