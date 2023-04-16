В Індії у прямому ефірі застрелили колишнього політика та його брата (ВІДЕО)

Про це повідомляють BBC та CNN.
Експолітик перебував у місті Праяградж, поліцейські конвоювали його з тюрми до лікарні. Атік Ахмед на ходу розмовляв з журналістами та розповідав про загибель свого сина (кілька днів тому його застрелили поліцейські під час затримання), коли йому вистрілили в голову. Ще одна куля вбила його брата, який йшов поруч.
Вбивцями виявилися троє чоловіків, які видавали себе за журналістів. Їх заарештували.
Застреленого Ахмеда звинувачували у десятках злочинах, зокрема викраденні людей, вбивствах та здирстві.
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