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  • В Індії у прямому ефірі застрелили колишнього політика та його брата (ВІДЕО)

В Індії у прямому ефірі застрелили колишнього політика та його брата (ВІДЕО)

Сьогодні 18:12
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Колишнього індійського політика та депутата парламенту Атіка Ахмеда, якого раніше засудили до довічного ув'язнення за викрадення людини, застрелили в прямому ефірі разом із братом.

Новости Днепра про В Індії у прямому ефірі застрелили колишнього політика та його брата (ВІДЕО)

Про це повідомляють BBC та CNN.

Експолітик перебував у місті Праяградж, поліцейські конвоювали його з тюрми до лікарні. Атік Ахмед на ходу розмовляв з журналістами та розповідав про загибель свого сина (кілька днів тому його застрелили поліцейські під час затримання), коли йому вистрілили в голову. Ще одна куля вбила його брата, який йшов поруч. 

Вбивцями виявилися троє чоловіків, які видавали себе за журналістів. Їх заарештували.

Застреленого Ахмеда звинувачували у десятках злочинах, зокрема викраденні людей, вбивствах та здирстві.

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