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В Херсонській області вода відійшла на 6 см, – ОВА

Сьогодні 08:00
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В Херсонській області вода відступила на 6 см і зараз тримається на рівні 5,55 м.

Новости Днепра про В Херсонській області вода відійшла на 6 см, - ОВА

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ситуація залишається складною, але поступово стабілізується. Всього на правому березі Дніпра відомо про 3624 підтоплених будинки. На лівому ж березі ситуація залишається критичною.

“Люди евакуюються власними силами, а їм в спину стріляють окупанти”, – зазначив Прокудін.

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Новости Днепра про В Херсонській області вода відійшла на 6 см, - ОВАУкраїнська Новости Днепра про В Херсонській області вода відійшла на 6 см, - ОВАРусский

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