В Херсонській області вода відійшла на 6 см, – ОВА

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, ситуація залишається складною, але поступово стабілізується. Всього на правому березі Дніпра відомо про 3624 підтоплених будинки. На лівому ж березі ситуація залишається критичною.
“Люди евакуюються власними силами, а їм в спину стріляють окупанти”, – зазначив Прокудін.
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