В Херсонській області вода відійшла на 6 см, – ОВА

В Херсонській області вода відступила на 6 см і зараз тримається на рівні 5,55 м.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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