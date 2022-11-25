В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталі

Втікаючи з Херсона, російські окупанти мінували все підряд. Ворог залишав вибухонебезпечні предмети навіть у дитячих іграшках.

Про це повідомляє радник глави МВС Ростислав Смірнов.

Правохоронець зазначив, що наразі триває процес ліквідації боєприпасів.

“Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти. У дитячих іграшках, між двома футбольними м’ячами була розташована міна тощо”, – розповів Смірнов.

Радник глави МВС додав, що на визволених територіях Херсонської області вже знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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