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  • В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталі

В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталі

Сьогодні 07:00
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Втікаючи з Херсона, російські окупанти мінували все підряд. Ворог залишав вибухонебезпечні предмети навіть у дитячих іграшках.

Новости Днепра про В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталі

Про це повідомляє радник глави МВС Ростислав Смірнов.

Правохоронець зазначив, що наразі триває процес ліквідації боєприпасів.

“Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти. У дитячих іграшках, між двома футбольними м’ячами була розташована міна тощо”, – розповів Смірнов.

Радник глави МВС додав, що на визволених територіях Херсонської області вже знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Новости Днепра про В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталіУкраїнська Новости Днепра про В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталіРусский

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