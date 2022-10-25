В Дніпропетровській області 7-місячна дитина перекинула на себе чашку з окропом

Прибувши на місце, медики з’ясували, що дитина перекинула на себе чашку з окропом. В результаті вона отримала опіки І-ІІ ступені обличчя, шиї, плечей, грудної клітки. У малюка уражено 20% тіла. Працівники швидкої оперативно надали необхідну допомогу: знеболення, міста опіків оброблено протиопіковими антисептиками.
Дитину доставили до лікарні Дніпра.
Читайте також:
Автор:
Останніми днями у річці Дніпро сильно впав рівень води. Дніпряни…
У вівторок, 25 жовтня, українські військові не дали росіянам просунутися…
22 жовтня, в Донецькій області від поранень загинув солдат з…
Поблизу села Гупалівка Новомосковського району сталася смертельна аварія. На місцевій…