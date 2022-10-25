В Дніпропетровській області 7-місячна дитина перекинула на себе чашку з окропом

На лінію "103" зателефонувала стурбована жінка. Вона повідомила про те, що у Вільногірську 7-рінчна дитина перекинула на себе окроп.





Прибувши на місце, медики з’ясували, що дитина перекинула на себе чашку з окропом. В результаті вона отримала опіки І-ІІ ступені обличчя, шиї, плечей, грудної клітки. У малюка уражено 20% тіла. Працівники швидкої оперативно надали необхідну допомогу: знеболення, міста опіків оброблено протиопіковими антисептиками.

Дитину доставили до лікарні Дніпра.

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