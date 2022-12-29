В Дніпрі вилучили лінію для виробництва нелегального алкоголю

Співробітники податкової інспекції та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України провели обшук у одного відомого виробника контрафактної продукції в Дніпрі. Вилучили продукцію таких «відомих» марок алкоголю як «Настоянка Журавлина», «Петриківська», «Napoleon V.S.».

Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

«Ліцензію анулювали ще влітку, але «бізнесмен»-мародер продовжив свою злочинну діяльність, прикриваючись традиційною ухвалою суду про запобіжний захід», – написав він.

Також вилучили лінію для виробництва нелегальної продукції та підроблені марки акцизного податку.

«Робота у напряму детінізації не припиняється. Дякую ДПС та міністру Монастирському за сумлінну роботу!», – додав Данило Гетьманцев.

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