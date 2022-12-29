В Дніпрі вилучили лінію для виробництва нелегального алкоголю

Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.
«Ліцензію анулювали ще влітку, але «бізнесмен»-мародер продовжив свою злочинну діяльність, прикриваючись традиційною ухвалою суду про запобіжний захід», – написав він.
Також вилучили лінію для виробництва нелегальної продукції та підроблені марки акцизного податку.
«Робота у напряму детінізації не припиняється.
Дякую ДПС та міністру Монастирському за сумлінну роботу!», – додав Данило Гетьманцев.
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