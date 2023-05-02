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В Дніпрі під час пожежі в літній кухні помер чоловік

Сьогодні 08:30
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Вчора, 1 травня, пожежа в літній кухні забрала життя дніпрянина.

Новости Днепра про В Дніпрі під час пожежі в літній кухні помер чоловік

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

О 17:57 на лінію «101» повідомили про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Природній у Новокодацькому районі Дніпра. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить літня кухня.

У дворі лежав непритомний чоловік 1992 року народження, який отримав отруєння продуктами горіння. Його із задимленого приміщення виніс батько.

Медики спробували врятувати потерпілого, проте реанімаційні заходи не дали результату.

Новости Днепра про В Дніпрі під час пожежі в літній кухні помер чоловік

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