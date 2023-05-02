В Дніпрі під час пожежі в літній кухні помер чоловік

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
О 17:57 на лінію «101» повідомили про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Природній у Новокодацькому районі Дніпра. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить літня кухня.
У дворі лежав непритомний чоловік 1992 року народження, який отримав отруєння продуктами горіння. Його із задимленого приміщення виніс батько.
Медики спробували врятувати потерпілого, проте реанімаційні заходи не дали результату.
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