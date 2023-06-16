В Дніпрі на Амурі горів гараж із автівкою всередині (ФОТО)

Пожежа виникла всередині одноповерхового металевого гаражу, в якому знаходяться автомобіль «Great Wall Haval». Вогонь встиг пошкодити внутрішнє облицювання стін споруди, майно та транспортний засіб. Загальна площа пожежі склала 18 кв.м.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Читайте також:
Автор:
40–річний Дмитро Лупало 28 травня чоловік пішов з дому та…
У Дніпрі деякі тролейбуси та автобуси тимчасово змінять маршрут через…
Троянди пахнуть просто неймовірно!
В Україні перші права водія видаються терміном на два роки…