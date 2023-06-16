В Дніпрі на Амурі горів гараж із автівкою всередині (ФОТО)

16-го червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в гаражному кооперативі на вулиці Янтарна Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, з металевого гаражу йде дим.

Пожежа виникла всередині одноповерхового металевого гаражу, в якому знаходяться автомобіль «Great Wall Haval». Вогонь встиг пошкодити внутрішнє облицювання стін споруди, майно та транспортний засіб. Загальна площа пожежі склала 18 кв.м.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

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