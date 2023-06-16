Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Дніпрі на Амурі горів гараж із автівкою всередині (ФОТО)

Сьогодні 19:15
просмотров

16-го червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в гаражному кооперативі на вулиці Янтарна Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, з металевого гаражу йде дим.

Новости Днепра про В Дніпрі на Амурі горів гараж із автівкою всередині (ФОТО)

Пожежа виникла всередині одноповерхового металевого гаражу, в якому знаходяться автомобіль «Great Wall Haval». Вогонь встиг пошкодити внутрішнє облицювання стін споруди, майно та транспортний засіб. Загальна площа пожежі склала 18 кв.м. 

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Новости Днепра про В Дніпрі на Амурі горів гараж із автівкою всередині (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про В Дніпрі на Амурі горів гараж із автівкою всередині (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Дніпрі на Амурі горів гараж із автівкою всередині (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Шукають більше двох тижнів: криворізькі правоохоронці розшукують чоловіка

    40–річний Дмитро Лупало 28 травня чоловік пішов з дому та…

    У Дніпрі 17 червня низка автобусів та тролейбусів змінять свій маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Дніпрі 17 червня низка автобусів та тролейбусів змінять свій маршрут

    У Дніпрі деякі тролейбуси та автобуси тимчасово змінять маршрут через…

    50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове “поле”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:52
    50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове “поле”

    Троянди пахнуть просто неймовірно!

    Як мешканцям Дніпра обміняти права у «Дії» та сервісному центрі: алгоритм дій та вартість послуги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:46
    Як мешканцям Дніпра обміняти права у «Дії» та сервісному центрі: алгоритм дій та вартість послуги

    В Україні перші права водія видаються терміном на два роки…

    Наверх