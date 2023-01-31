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В Дніпрі крадій “відключив” багатоповерхівку від світла

Сьогодні 13:35
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У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрав кабель у підвалі багатоповерхівки.

Новости Днепра про В Дніпрі крадій

Як розповіли в патрульній поліції, ввечері 30 січня до них звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок в Самарському районі. Дніпряни розповіли, що хтось нишпорить в їхньому підвалі.
 
За декілька хвилин патрульні приїхали на місце події. За словами очевидців, у той час, як у будинку зникло світло, вони пішли перевірити що сталося, та побачили, що замок на дверях підвалу пошкоджений. Через це дніпряни подумали, що всередині хтось є.
 
Поліціянти перевірили підвалі і знайшли там кабель та інструменти. Пізніше вони побачили чоловіка, який ховався в приміщенні. З’ясувалося, що невідомий зрізав кабель, але не встиг його винесли. На місце викликали слідчих, а крадія відправили у відділок.
 

Новости Днепра про В Дніпрі крадій

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