В Дніпрі крадій “відключив” багатоповерхівку від світла

У Дніпрі затримали чоловіка, який вкрав кабель у підвалі багатоповерхівки.

Як розповіли в патрульній поліції, ввечері 30 січня до них звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок в Самарському районі. Дніпряни розповіли, що хтось нишпорить в їхньому підвалі.

За декілька хвилин патрульні приїхали на місце події. За словами очевидців, у той час, як у будинку зникло світло, вони пішли перевірити що сталося, та побачили, що замок на дверях підвалу пошкоджений. Через це дніпряни подумали, що всередині хтось є.

Поліціянти перевірили підвалі і знайшли там кабель та інструменти. Пізніше вони побачили чоловіка, який ховався в приміщенні. З’ясувалося, що невідомий зрізав кабель, але не встиг його винесли. На місце викликали слідчих, а крадія відправили у відділок.

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