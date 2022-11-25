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В частині Дніпра припинили водопостачання: адреси

Сьогодні 11:17
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Така ситуація склалася через відсутність електрики.

Новости Днепра про В частині Дніпра припинили водопостачання: адреси

Сьогодні, 25 листопада, у Дніпрі припинено водопостачання деяких районів.

Водопостачання припинено за адресами:

▪️Вул. Богдана Хмельницького 2-33
▪️Вул. Батумська 8-64
▪️Вул. Байкальська 1,10,11
▪️Вул. Г.Корольової 1-36
▪️Просп. Слобожанський 40-90
▪️Вул. Тверська 1-41
▪️Вул. Пулковська 21,23,28,29
▪️Вул. Осіння 7-13
▪️Просп. П.Калнишевського 1-72
▪️вул. Кожем’яки 1,3,5,7,9,11,17,19
▪️вул. Дарницька 4,7,9,11

Подачу води буде відновлено з моменту подачі електроенергії.

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