В частині Дніпра припинили водопостачання: адреси

Подачу води буде відновлено з моменту подачі електроенергії.

Сьогодні, 25 листопада, у Дніпрі припинено водопостачання деяких районів.

Така ситуація склалася через відсутність електрики.