В бою за Україну загинув дніпрянин Владислав Скворцов

Бойовий шлях Владислава Скворцова розпочався ще у 2014 році. А з початком повномасштабної війни він продовжив захищати країну. Днями командир роти 93-ї механізованої бригади загинув у бою.

Владислав пішов воювати, коли вирішив, що це для нього необхідно.

Він ще був студентом на той час. Поїхав він у Донецькому напрямку, нікому нічого не сказавши. Мама його про це не знала, він сказав, що він поїхав працювати. Зустрів своє 18-річчя, – розповідає Єлизавета Скворцова, дружина загиблого бійця.

У 2014 році Владислав брав участь у визволенні населених пунктів: Піски, Мар’їнка, Іловайськ, Широкине. Повертаючись додому він багато розповідал про війну молоді.

Він ще працював у Дніпрі у нас в комунальному підприємстві “Патріот”. Де вони там з хлопцями займалися розвитком молоді. Їздили розказували і про війну і що таке зброя, як це виглядає,- згадує Єлизавета Скворцова

З початком повномасштабного вторгнення, Владислав Скворцов у складі 93-ї бригади прийняв бій з окупантом на Сумщині в місті Охтирка. Потім героїчно звільняв Тростянець. Після чого їх перенаправили на Ізюмський напрямок, де Владислав віддав своє життя за Україну.

Владислав нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою командування ОК «Схід».

У чоловіка залишилися дружина та маленька донечка Кіра. Рідні загиблого бійця створили петицію про присвоєння Владиславу Скворцову звання Героя України посмертно.

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