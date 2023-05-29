В бою с рашистами погиб наш земляк Игорь Хитишко

Об этом сообщил Каменский городской голова Андрей Белоусов.
Игорь Хитушко родился 24 ноября 1982 в Днепродзержинске. В 2000 году окончил ПТУ №24. Долгое время работал в подрядных организациях компании “Метинвест”. В начале марта прошлого года стал в ряды Вооруженных Сил Украины и участвовал в боевых действиях.
У него остались жена, две дочери и сестра.
Прощание состоится 30 мая в 12:15 по адресу: Каменское, улица Купянская, 53.
Панихида по погибшему пройдет в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. Сергея Слисаренко, 34).
Похоронят воина на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
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