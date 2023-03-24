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У квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу (Адреси)

Сьогодні 07:15
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У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу.

Новости Днепра про У квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу (Адреси)

  • Про це повідомили у прес службі АТ «Дніпрогаз» .

    М. ДНІПРО:

    04.04.2023 року

    • вул. Троїцька, 40

    05.04.2023 року

    • вул. Сухий Острів, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57

    06.04.2023 року

    • вул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 98, 98а, 96а, 100, 102, 104, 106, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а, 108

    • вул. Моторна, 19д, 19

    • пров. Балканський, 72, 70, 68

    10.04.2023 року

    • вул. О. Пчілки, 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54

    • вул. Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55

    11.04.2023 року

    • вул. Лужникова, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33,  39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69

    13.04.2023 року

    • вул. Декоративна, 5

    • вул. Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 20а, 20б, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а/1, 26а/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58, 58а, 60, 64, 66, 68

    • пров. Декоративний, 3, 4, 8, 10, 12

    • пров. Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

    20.04.2023 року

    • вул. Маяковського, буд. 1, 3, 5

    21.04.2023 року

    • вул. Качалова, 2

    26.04.2023 року

    • вул. Петрозаводська, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512,

    • вул. Інгульська, 300а

    • вул. Дубовика, 11, 9, 7, 5

    • вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 47, 57, 61, 67, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 69

    27.04.2023 року

    • вул. Берегова, 204

    С. ОБУХІВКА:

    20.04.2023 року

    • вул. Некрасова, 36, 34, 32, 30а, 30, 26, 24б, 24в, 24а, 24, 22, 20

    М. ПІДГОРОДНЕ

    04.04.2023 року

    • вул. Криворізька, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

    18.04.2023 року

    • вул. Апельсинова, 1, 6

    • вул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8

    • вул. Лимонна, 1, 2, 3, 4, 5, 7

    • вул. Мандаринова, 1, 2, 3, 7, 9

    • с/т  Ландиш, 1, 2, 4

    Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.

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