У квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу (Адреси)

Про це повідомили у прес службі АТ «Дніпрогаз» .
М. ДНІПРО:
04.04.2023 року
вул. Троїцька, 40
05.04.2023 року
вул. Сухий Острів, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57
06.04.2023 року
вул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 98, 98а, 96а, 100, 102, 104, 106, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а, 108
вул. Моторна, 19д, 19
пров. Балканський, 72, 70, 68
10.04.2023 року
вул. О. Пчілки, 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54
вул. Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55
11.04.2023 року
вул. Лужникова, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69
13.04.2023 року
вул. Декоративна, 5
вул. Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 20а, 20б, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а/1, 26а/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58, 58а, 60, 64, 66, 68
пров. Декоративний, 3, 4, 8, 10, 12
пров. Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
20.04.2023 року
вул. Маяковського, буд. 1, 3, 5
21.04.2023 року
вул. Качалова, 2
26.04.2023 року
вул. Петрозаводська, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512,
вул. Інгульська, 300а
вул. Дубовика, 11, 9, 7, 5
вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 47, 57, 61, 67, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 69
27.04.2023 року
вул. Берегова, 204
20.04.2023 року
вул. Некрасова, 36, 34, 32, 30а, 30, 26, 24б, 24в, 24а, 24, 22, 20
04.04.2023 року
вул. Криворізька, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
18.04.2023 року
вул. Апельсинова, 1, 6
вул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8
вул. Лимонна, 1, 2, 3, 4, 5, 7
вул. Мандаринова, 1, 2, 3, 7, 9
с/т Ландиш, 1, 2, 4
Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.
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