У квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу (Адреси)

Про це повідомили у прес службі АТ «Дніпрогаз» .

М. ДНІПРО:

04.04.2023 року

вул. Троїцька, 40

05.04.2023 року

вул. Сухий Острів, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57

06.04.2023 року

вул. Гуртова, 90, 92, 94, 96, 98, 98а, 96а, 100, 102, 104, 106, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а, 108

вул. Моторна, 19д, 19

пров. Балканський, 72, 70, 68

10.04.2023 року

вул. О. Пчілки, 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54

вул. Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55

11.04.2023 року

вул. Лужникова, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69

13.04.2023 року

вул. Декоративна, 5

вул. Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 20а, 20б, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а/1, 26а/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58, 58а, 60, 64, 66, 68

пров. Декоративний, 3, 4, 8, 10, 12

пров. Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

20.04.2023 року

вул. Маяковського, буд. 1, 3, 5

21.04.2023 року

вул. Качалова, 2

26.04.2023 року

вул. Петрозаводська, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512,

вул. Інгульська, 300а

вул. Дубовика, 11, 9, 7, 5

вул. 230-ї Стрілкової дивізії, 47, 57, 61, 67, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 69

27.04.2023 року

вул. Берегова, 204

С. ОБУХІВКА:

20.04.2023 року

вул. Некрасова, 36, 34, 32, 30а, 30, 26, 24б, 24в, 24а, 24, 22, 20

М. ПІДГОРОДНЕ

04.04.2023 року

вул. Криворізька, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

18.04.2023 року

вул. Апельсинова, 1, 6

вул. Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8

вул. Лимонна, 1, 2, 3, 4, 5, 7

вул. Мандаринова, 1, 2, 3, 7, 9

с/т Ландиш, 1, 2, 4

Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.

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