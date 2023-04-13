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Дніпро потрапив у ТОП-5 міст України за вартістю квартир

Сьогодні 13:57
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У Дніпрі одні із найдорожчих для продажу квартир.

Новости Днепра про Дніпро потрапив у ТОП-5 міст України за вартістю квартир

Спеціалісти проаналізували дані популярних сайтів з продажу квартир і зібрали ТОП-5 найдорожчих міст за вартістю одного квадратного метру на вторинному ринку нерухомості.

Дніпро теж входить до п’ятірки найдорожчих міст. Про це повідомляє аналітичний центр Dim.ria.

На першому місці очікувано Київ. Один квадратний метр в 1-кімнатній квартирі тут коштує близько 1711 доларів. 2-кімнатна обійдеться в 1869 за м², 3-кімнатна – 2002 доларів. Найменша ціна квадратного метра в Сумах. А саме: 624$ в 1-кімнатній, 612$ у 2-кімнатній та 561$ – 3-кімнатній квартирах.

Також серед найдорожчих у країні м² опинилися Львів, Дніпро, Одеса та Ужгород.

У Дніпрі 1 м² в 1-кімнатній квартирі коштує 1051$. 2-кімнатна – 1106, та 3-кімнатна обійдеться в 1057$ за один квадратний метр. 

Новости Днепра про Дніпро потрапив у ТОП-5 міст України за вартістю квартир

У середньому за однокімнатну квартиру в Дніпрі на вторинному ринку доведеться віддати 40 тисяч доларів. 

Новости Днепра про Дніпро потрапив у ТОП-5 міст України за вартістю квартир

За 2-кімнатну в середньому просять більше 54 тисяч доларів.

Новости Днепра про Дніпро потрапив у ТОП-5 міст України за вартістю квартир

 

Нагадаємо, раніше ми писати про те, що в В Україні хочуть зносити «хрущовки», а у Дніпрі їх продають майже за мільйон гривень.

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Новости Днепра про Дніпро потрапив у ТОП-5 міст України за вартістю квартирУкраїнська

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