Дніпро потрапив у ТОП-5 міст України за вартістю квартир

У Дніпрі одні із найдорожчих для продажу квартир.

Спеціалісти проаналізували дані популярних сайтів з продажу квартир і зібрали ТОП-5 найдорожчих міст за вартістю одного квадратного метру на вторинному ринку нерухомості.

Дніпро теж входить до п’ятірки найдорожчих міст. Про це повідомляє аналітичний центр Dim.ria.

На першому місці очікувано Київ. Один квадратний метр в 1-кімнатній квартирі тут коштує близько 1711 доларів. 2-кімнатна обійдеться в 1869 за м², 3-кімнатна – 2002 доларів. Найменша ціна квадратного метра в Сумах. А саме: 624$ в 1-кімнатній, 612$ у 2-кімнатній та 561$ – 3-кімнатній квартирах.

Також серед найдорожчих у країні м² опинилися Львів, Дніпро, Одеса та Ужгород.

У Дніпрі 1 м² в 1-кімнатній квартирі коштує 1051$. 2-кімнатна – 1106, та 3-кімнатна обійдеться в 1057$ за один квадратний метр.

У середньому за однокімнатну квартиру в Дніпрі на вторинному ринку доведеться віддати 40 тисяч доларів.

За 2-кімнатну в середньому просять більше 54 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писати про те, що в В Україні хочуть зносити «хрущовки», а у Дніпрі їх продають майже за мільйон гривень.

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