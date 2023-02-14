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  • Утворився затор: у Дніпрі навпроти ТЦ “Терра” зіткнулися два авто (ВІДЕО)

Утворився затор: у Дніпрі навпроти ТЦ “Терра” зіткнулися два авто (ВІДЕО)

Сьогодні 13:23
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У Дніпрі через ДТП навпроти ТЦ "Терра" утворився затор.

Новости Днепра про Утворився затор: у Дніпрі навпроти ТЦ

14 лютого на вулиці Панікахи сталася невелика ДТП. Навпроти торговельного центру “Терра” не розминулося два легкових авто. Попередньо – ніхто не постраждав. Водії чекають патрульну поліцію, тому на цьому місці ускладнений рух. 

Зауважимо, що це вже не перша ДТП за сьогодні. Через погану погоду на дорогах Дніпра ускладнений рух. Будьте обережні. 

Мешканці Дніпра поділилися відео з місця ДТП. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині зіткнулися Volkswagen та Skoda: один із автомобілів з’їхав у кювет та загорівся. 

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Новости Днепра про Утворився затор: у Дніпрі навпроти ТЦ Українська

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