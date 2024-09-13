Утворилася вирва: на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір’я будинку

12 вересня біля одного з домоволодінь у Новомосковському районі пролунав вибух від боєприпасу. З’ясувалося, що місцевий житель кинув на подвір’я будинку гранату.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
На місце прибули правоохоронці, які встановили, що внаслідок вибуху на подвір’ї утворилася вирва, а також пошкоджено вікно будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.
На місці інциденту виявили та вилучили важіль від гранати.
32-річного правопорушника затримали. 13 вересня йому повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами.
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