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Утворилася вирва: на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір’я будинку

Сьогодні 17:28
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У Новомосковському районі правоохоронці затримали чоловіка за незаконне поводження з боєприпасом.

Новости Днепра про Утворилася вирва: на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір'я будинку

12 вересня біля одного з домоволодінь у Новомосковському районі пролунав вибух від боєприпасу. З’ясувалося, що місцевий житель кинув на подвір’я будинку гранату. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

На місце прибули правоохоронці, які встановили, що внаслідок вибуху на подвір’ї утворилася вирва, а також пошкоджено вікно будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. 

Новости Днепра про Утворилася вирва: на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір'я будинку

На місці інциденту виявили та вилучили важіль від гранати. 

32-річного правопорушника затримали. 13 вересня йому повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами. 

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Новости Днепра про Утворилася вирва: на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір'я будинкуУкраїнська Новости Днепра про Утворилася вирва: на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату на подвір'я будинкуРусский

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#кримінал #
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