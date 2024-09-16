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Утворилась величезна яма: у центрі Дніпра провалився асфальт

Сьогодні 07:18
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У Дніпрі у центрі міста утворилася велика яма на дорозі.

Новости Днепра про Утворилась величезна яма: у центрі Дніпра провалився асфальт

У Дніпрі на вулиці Харківській провалилися шмат асфальтобетонного покриття та плитка тротуару. Там утворилась величезна яма.

Фото опублікували в місцевому телеграм-каналі “Труха”.

Подія сталася сьогодні, 16 вересня, рано вранці, коли людей було мало. Тому ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в яхт-клубі Січ місцеві стали свідками природної аномалії.

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Новости Днепра про Утворилась величезна яма: у центрі Дніпра провалився асфальтУкраїнська Новости Днепра про Утворилась величезна яма: у центрі Дніпра провалився асфальтРусский

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