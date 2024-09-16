Утворилась величезна яма: у центрі Дніпра провалився асфальт

У Дніпрі на вулиці Харківській провалилися шмат асфальтобетонного покриття та плитка тротуару. Там утворилась величезна яма.
Фото опублікували в місцевому телеграм-каналі “Труха”.
Подія сталася сьогодні, 16 вересня, рано вранці, коли людей було мало. Тому ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в яхт-клубі Січ місцеві стали свідками природної аномалії.
Читайте також:
Автор:
Внаслідок обстрілу Нікополя постраждав лебідь.
Гарного дня, друзі!
Посеред вулиці у Дніпрі помітили собаку на самокаті.
Свято Воздвиження Хреста Господнього вважається одним із 12 найбільших церковних…