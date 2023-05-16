Уточнена кількість збитих російських ракет під час нічної атаки, – дані Генштабу

Під час нічної атаки по Україні 16 травня РФ використала шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів", а також десять ракет наземного базування. Усі були знищені українськими захисниками.

“За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет “Кинджал”, дев’ять крилатих ракет “Калібр” та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), з яких усі було знищено нашими захисниками”, – йдеться в повідомленні Генштабу.

Варто зазначити, раніше було відомо, що під час нічної атаки з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, дев’ять крилатих ракет “Калібр” – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, “Іскандер-М”). На той момент інформація уточнювалася.

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