Уточнена кількість збитих російських ракет під час нічної атаки, – дані Генштабу - Днепр Инфо
Уточнена кількість збитих російських ракет під час нічної атаки, – дані Генштабу
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Сегодня 21:15

Під час нічної атаки по Україні 16 травня РФ використала шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів", а також десять ракет наземного базування. Усі були знищені українськими захисниками.

Новости Днепра про Уточнена кількість збитих російських ракет під час нічної атаки, - дані Генштабу

“За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет “Кинджал”, дев’ять крилатих ракет “Калібр” та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), з яких усі було знищено нашими захисниками”, – йдеться в повідомленні Генштабу.

Варто зазначити, раніше було відомо, що під час нічної атаки з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, дев’ять крилатих ракет “Калібр” – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, “Іскандер-М”). На той момент інформація уточнювалася.

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