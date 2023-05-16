“За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет “Кинджал”, дев’ять крилатих ракет “Калібр” та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), з яких усі було знищено нашими захисниками”, – йдеться в повідомленні Генштабу.
Варто зазначити, раніше було відомо, що під час нічної атаки з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, дев’ять крилатих ракет “Калібр” – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, “Іскандер-М”). На той момент інформація уточнювалася.
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