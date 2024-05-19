Усик переміг Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі

Сьогодні вночі відбувся об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі.

Роздільним рішенням суддів перемогу отримав український боксер.

У п’ятому раунді Олександр отримав розсічення брови, але зміг оговтатися під кінець 6 раунду.

У дев’ятому раунді українець створив камбек та майже відправив у технічний нокаут Ф’юрі, але “циганського короля” врятував гонг.

Останні раунди двобою пройшли під диктовки Усика, який не давав можливості вийти Ф’юрі на ударну відстань та встигав демонструвати вдали серії на близькій відстані.

Володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (21-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 14 KO) в об’єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Усик став першим в історії боксером у надважкій вазі, хто володіє усіма поясами.

Скоріш за все реванш відбудеться вже у жовтні цього року.

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