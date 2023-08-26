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Усик – Дюбуа вже сьогодні: де подивитися чемпіонський бій онлайн

Сьогодні 18:21
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Сьогодні чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBO/IBF Олександр Усик проведе обов'язковий захист титулу проти британця Даніеля Дюбуа. 

Новости Днепра про Усик - Дюбуа вже сьогодні: де подивитися чемпіонський бій онлайн

Бій на Тарчинські Арена у Вроцлаві розпочнеться о 23:00. 

Пряму трансляцію поєдинку проводить сервіс MEGOGO. 

Чемпіонським двобоєм зможуть насолодитися підписники пакетів Легкий, Оптимальний, Максимальний та Спорт. 

На сервісі також покажуть андеркардні бої вечора. У них будуть виступати британець Хамза Шираз та українець Дмитро Митрофанов.

Також бої відбудуться між німцем Аро Шварцем і українцем Даніелем Лапіним. Загалом планується 12 поєдинків, в багатьох з них на кону чемпіонські пояси у різних вагових категоріях.

Якщо Усик здобуде перемогу, то Тайсон Фьюрі стане останнім конкурентом Олександра на шляху до “абсолюту”.

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Новости Днепра про Усик - Дюбуа вже сьогодні: де подивитися чемпіонський бій онлайнУкраїнська

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