Усик – Дюбуа вже сьогодні: де подивитися чемпіонський бій онлайн

Сьогодні чемпіон світу за версіями WBA/WBO/IBO/IBF Олександр Усик проведе обов'язковий захист титулу проти британця Даніеля Дюбуа.

Бій на Тарчинські Арена у Вроцлаві розпочнеться о 23:00.

Пряму трансляцію поєдинку проводить сервіс MEGOGO.

Чемпіонським двобоєм зможуть насолодитися підписники пакетів Легкий, Оптимальний, Максимальний та Спорт.

На сервісі також покажуть андеркардні бої вечора. У них будуть виступати британець Хамза Шираз та українець Дмитро Митрофанов.

Також бої відбудуться між німцем Аро Шварцем і українцем Даніелем Лапіним. Загалом планується 12 поєдинків, в багатьох з них на кону чемпіонські пояси у різних вагових категоріях.

Якщо Усик здобуде перемогу, то Тайсон Фьюрі стане останнім конкурентом Олександра на шляху до “абсолюту”.

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