Успіння Пресвятої Богородиці: нова дата свята, його суть та традиції

Цього року Успіння Пресвятої Богородиці в Україні відзначатимуть 15 серпня. До цього одне з найважливіших християнських свят відзначали 29 серпня, але через переход церкви на новоюліанський календар свято змістилося на 13 днів.

Журналісти dnepr.info дізналися традиції святкування та що не можна робити цього дня.

Що це за свято

Успіння Пресвятої Богородиці або Перша Пречиста – день смерті матері Ісуса Христа. Згідно з Біблією, про свою смерть Діва Марія дізналася за три дні – про це їй повідомив архангел Гавриїл і вручив Діві Марії оливкову гілку. Вона одразу пішла до близьких, щоб попрощатися з ними, а померла тихо та спокійно. При цьому вона виглядала так, наче просто заснула – звідси й пішла назва свята. «Успіння» означає сон і несе в собі ідею про продовження життя після земного існування. Після своєї смерті через три дні Діва Марія піднялася на небеса.

Вважається, що після її фізичної смерті сам Ісус представ перед нею в оточенні ангелів. Діва Марія звернулася до нього з молитвою і попросила благословити всіх, хто вшановує її пам’ять.

Цього дня заведено поклонятися про вічне життя після смерті. День важливий для християн тим, що поєднує їх у спільній вірі та надії на вічне життя. Свято Успіння Пресвятої Богородиці вважається радісним, оскільки зазначає перехід матері Ісуса до вічного життя.

Діва Марія вважається могутньою Заступницею та Покровителькою на небі.

Свято вважається символічним завершенням церковного року – воно закінчується 31 серпня. Але при цьому є ще два великі свята на честь Діви Марії – Друга Пречиста – Різдво Богородиці та Третя Пречиста – введення до храму Пресвятої Богородиці. Вони відзначаються у вересні та грудні відповідно.

Що потрібно робити в день Успіння Пресвятої Богородиці

За традицією цього дня треба відвідати церкву. З собою можна взяти колоски пшениці та квіти для освітлення. Можна покласти у кошик для освячення горіхи, фрукти, хліб, мед. Також необхідно поставити свічку та помолитися за здоров’я рідних.

Богослужіння на честь Успіння починається з вечора і продовжується всю ніч. Християни вірять, що набір молитов, який читають у церкві під час заутрені, має в цей день особливу силу. На свято у храмі святять просфори та проводять обряд хліболамання. Священик благословляє хліб та вино, а потім роздає їх людям. Святкування завершує вечірня служба.

Після церкви можна влаштувати святкове гуляння. На столі мають бути пироги з фруктами, овочами, вареники, млинці з медом, обов’язково освячений житній хліб.

Хоч Успіння і вважається одним із головних церковних свят, працювати цього дня можна. День вважається сприятливим для консервації та засолювання овочів на зиму. А от працювати і прибирати в цей день не бажано, так само як і працювати на городі.

Що не можна робити у цей день

На свято Успіння Богородиці заборонено носити старе чи незручне взуття. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. На свято не можна стригтися, користуватися голками, ножами чи ножицями. Заборонено шити, різати, займатися рукоділлям та використовувати у побуті гострі предмети.

Цього дня варто уникати сварок та конфліктів, не можна думати погано про людей чи бажати їм зла, оскільки воно може повернутись тому, хто бажав.

Прикмети дня

Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, що в цей день погода буде непогожою. Веселка у небі обіцяла теплу осінь. Велика кількість павутини – взимку буде мало снігу та багато холодних днів. У давнину помітили, що дощ буде спекотним.

Чисте небо під час сходу сонця вважалося провісником ранньої весни, а хороша погода обіцяла гарний урожай.

Ще однією традицією цього дня були проводи літа. Вважалося, що сонце засинає до весни та ночі після Успіння стають довшими та холоднішими.

Сни в ніч на Успіння вважаються віщими.

Після Успіння настає пора весіль. Починаючи з цього дня батьки дівчат раніше приймали сватів та планували весілля – свято проводили на Покров. Вважалося, що якщо батьки домовляться про весілля на Успіння, то молоді житимуть у мирі та злагоді.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: