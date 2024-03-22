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Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: як сильно це вплине на ціни

Сьогодні 20:14
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В Україні підвищать акциз на пальне.

Новости Днепра про Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: як сильно це вплине на ціни

Уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Таким чином ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидатки на членство у ЄС, – ідеться у повідомленні.

Новости Днепра про Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: як сильно це вплине на ціни

У Мінфіні кажуть, що акциз допоможе збільшити надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року. У середньому на 1,6 млрд грн за місяць. З них 1,3 млрд грн від акцизного податку та 292 млн грн від податку на додану вартість.

Це важливо для підтримки безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки й оборони, – пишуть у Мінцифри.

Як це вплине на ціни?

Очікувано, підвищення акцизу призведе до зростання цін. За підрахунками експертів, пальне у середньому здорожчає від 2 до 3 гривень за літр.

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Новости Днепра про Уряд пропонує підвищити акциз на пальне: як сильно це вплине на ціниУкраїнська

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