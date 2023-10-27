Уряд Італії планує надати підтримку Дніпру в галузі медицини, — посол Італії Дзадзо після зустрічі з мером Філатовим

Філатов обговорив з послом Італії можливість співпраці лікарень Дніпра з потужними італійськими медзакладами

27 жовтня посол Італії П’єр Франческо Дзадзо разом із мером Дніпра Борисом Філатовим відвідали одну з найбільших лікарень міста, де, зокрема, працює потужне відділення реабілітації військових.

«Я дуже вражений і думаю, що нам дійсно треба співпрацювати з вами. Ми з нетерпінням чекаємо можливості надати нашу допомогу у медичній галузі. Для мене було дуже важливо приїхати сюди, бо я розумію, що більшість поранених солдатів привозять сюди — до Дніпра», — підкреслив пан посол.

Представники дипломатичної місії Італії також оглянули хірургічне, кардіологічне та ще низку відділень лікарні.

«Вдячний італійським колегам, що вони приїхали саме до муніципальної лікарні. Бо основне навантаження по поранених зараз йде саме на міські лікарні. Італійці дуже хочуть нам допомагати. Конкретні форми ми обговорюватимемо далі. Є попередні домовленості, щоб італійські муніципальні лікарні (дуже потужні) співпрацювали з нашими лікарнями», — зазначив Філатов.

Мер Дніпра також додав, що нині отримав від посольства Італії запрошення на візит до Мілана — аби провести перемовини щодо встановлення з цим великим містом побратимських відносин.

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