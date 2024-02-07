Уранці вибухи, а зараз гучні звуки: мешканців Павлограда попередили про промислові роботи

Мешканців Павлограда попереджають: з 12:15 у місті проводяться промислові роботи, тому у деяких районах чутно гучні звуки.
Про це повідомили на ФБ-сторінці “Павлоград офіційний”.
Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 12:15 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по Україні. Неспокійно було і в нашій області. У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Але, на жаль, є і «прильоти» по інфраструктурному об’єкту. Люди не постраждали.
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