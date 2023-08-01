Ураган на Дніпропетровщині знищив декілька гектарів лісу

Про це повідомили в Східному лісовому офісі.
За інформацією лісників, потужний буревій, який нагадував ураган, знищив майже 3 гектари лісових насаджень. Найбільше постраждали Новокодацьке та Обухівське лісництва, де деякі дерева вивернуло з корінням.
Наразі фахівці обстежують ліси, щоб зрозуміти скільки усього дерев було пошкоджено внаслідок негоди. У лісництві зазначили, що до деяких ділянок важко дістатися. Причина – ускладнена логістика.
Значні пошкодження зафіксували і в Новомосковському військовому лісгоспі. Буревій поваляв поодинокі дерева у Вільнянському лісництві. Загальна площа понівечених насаджень – 1,6 га.
У Миколаївському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» є місця, де постраждали усі насадження, крім сосни кримської. Попередня площа заліму тут 160 га. Точна площа пошкоджених насаджень буде відома після обстеження лісу підрозділами лісозахисту, – зазначили в лісництві.
Нагадаємо, у ніч на 28 липня Дніпро та області накрило потужною зливою, буревієм та градом розміром з яйце.
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