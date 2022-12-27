УПЦ МП має змінити назву і вказати приналежність до росії, – рішення КС

Про це повідомляє пресслужба КС.
Рішення винесено 27 грудня. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.
Також цей закон установив обмеження в умовах війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України до частин, з’єднань ЗСУ та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених законом.
Зазначається, що текст рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду 28 грудня 2022 року.
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