Уночі в АНД районі Дніпра горів будинок: вогонь було видно здалеку (ФОТО)

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 04:23.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що полум’я охопило дах одноповерхового житлового будинку.
ДСНС-ники оперативно приступили до гасіння займання. Його локалізували о 05:16 та ліквідували о 05:41.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, дах та перекриття на загальній площі 50 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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