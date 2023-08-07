Уночі в АНД районі Дніпра горів будинок: вогонь було видно здалеку (ФОТО)

Сьогодні вночі на вулиці Верстовій Амур-Нижньодніпровського району сталася пожежа - там горів приватний будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 04:23.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що полум’я охопило дах одноповерхового житлового будинку.

ДСНС-ники оперативно приступили до гасіння займання. Його локалізували о 05:16 та ліквідували о 05:41.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, дах та перекриття на загальній площі 50 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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