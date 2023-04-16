Уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву

У Великодню ніч російські загарбники влаштували масовану атаку на Запорізьку область.

Постраждали кілька населених пунктів.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, для окупантів немає нічого святого.

У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу, – зазначив Малашко.

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожої атаки жодна людина не постраждала.

Пізніше у ДСНС показали зруйновану церкву:

На цих кадрах – зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя. Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності «руского міра», що, прикриваючись спотвореними ідеями православʼя, руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Не пробачимо! Помстимося!

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