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  • Уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву

Уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву

Сьогодні 10:09
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У Великодню ніч російські загарбники влаштували масовану атаку на Запорізьку область.

Постраждали кілька населених пунктів.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, для окупантів немає нічого святого.

У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу, – зазначив Малашко.

Новости Днепра про Уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожої атаки жодна людина не постраждала.

Новости Днепра про Уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву

Пізніше у ДСНС показали зруйновану церкву:

Новости Днепра про Уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву

На цих кадрах – зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя. Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності «руского міра», що, прикриваючись спотвореними ідеями православʼя, руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Не пробачимо! Помстимося! 

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