Уночі росіяни масовано атакували Запорізьку область: зруйновано церкву

Постраждали кілька населених пунктів.
Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, для окупантів немає нічого святого.
У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу, – зазначив Малашко.
За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожої атаки жодна людина не постраждала.
Пізніше у ДСНС показали зруйновану церкву:
На цих кадрах – зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя. Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності «руского міра», що, прикриваючись спотвореними ідеями православʼя, руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Не пробачимо! Помстимося!
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