Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Вночі 20 червня російські окупанти накрили вогнем із важкої артилерії Нікопольський район.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під приціл ворога потрапила Мирівська громада. На щастя, обійшлося без жертв.

Наразі рятувальники проводять обстеження території та встановлюють наслідки нічної атаки.

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