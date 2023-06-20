Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Сьогодні 09:30
просмотров

Вночі 20 червня російські окупанти накрили вогнем із важкої артилерії Нікопольський район.

Новости Днепра про Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під приціл ворога потрапила Мирівська громада. На щастя, обійшлося без жертв.

Наразі рятувальники проводять обстеження території та встановлюють наслідки нічної атаки.

Читайте також:

Новости Днепра про Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольському районуУкраїнська Новости Днепра про Уночі окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольському районуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як працює громадський транспорт в Дніпрі 20 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як працює громадський транспорт в Дніпрі 20 червня

    Сьогодні, 20 червня у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у…

    Нічна атака рф: ситуація на фронті сьогодні 20 червня
    Сьогодні 08:30
    Нічна атака рф: ситуація на фронті сьогодні 20 червня

    Росіяни і надалі зосереджу.ть основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському…

    Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Кількість жертв підриву Каховської ГЕС знову зросла

    Унаслідок російського терористичного акту - підриву Каховської ГЕС - загинули…

    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

    Російська армія атакувала Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу постраждав…

    Наверх