Уночі над Кривим Рогом збили ворожий БпЛА: на промисловому підприємстві виникла пожежа

Над Кривим Рогом наші захисники збили ворожий БпЛА.
Через падіння уламків виникла пожежа на одному із промислових підприємств. Вогонь вже ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, агресор двічі атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській та Мирівській громадах.
Загорілася суха трава – полум’я вже загасили. Пошкоджено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.
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