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Уночі на російському аеродромі у Челябінську згорів бомбардувальник Су-34: у ГУР показали відео “пожежі”

Сьогодні 13:39
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У ГУР зазначили, що причини займання літака уточнюються.

Новости Днепра про Уночі на російському аеродромі у Челябінську згорів бомбардувальник Су-34: у ГУР показали відео

У ніч на 4 січня на аеродромі “Шаґол” в Челябінську згорів російський тактичний бомбардувальник Су-34.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф.

Причини займання літака уточнюються, – додали в ГУР.

Та опублікували відео “пожежі”:

Відстань від України до того самого аеродрому на карті:

Новости Днепра про Уночі на російському аеродромі у Челябінську згорів бомбардувальник Су-34: у ГУР показали відео

Зазначимо, приблизна вартість Су-34 складає 36 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Криму наші захисники потопили російський десантний корабель “Новочеркаськ” (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Уночі на російському аеродромі у Челябінську згорів бомбардувальник Су-34: у ГУР показали відео Українська

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