Уночі на російському аеродромі у Челябінську згорів бомбардувальник Су-34: у ГУР показали відео “пожежі”

У ніч на 4 січня на аеродромі “Шаґол” в Челябінську згорів російський тактичний бомбардувальник Су-34.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф.
Причини займання літака уточнюються, – додали в ГУР.
Та опублікували відео “пожежі”:
Відстань від України до того самого аеродрому на карті:
Зазначимо, приблизна вартість Су-34 складає 36 млн доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Криму наші захисники потопили російський десантний корабель “Новочеркаськ” (ВІДЕО).
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Александра Лучка
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