Уночі на Дніпропетровщині працювала ППО: що відомо

Окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.

Так, вночі вони направили на область “Шахед” – його знищили наші оборонці. ППО працювала в Криворізькому районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Близько опівночі в Криворізькому районі знищили БпЛА. Оборонці з ПвК “Схід” приземлили ворожий “шахед”, – написав він.

Решта ночі в усіх містах та селах регіону була спокійною.

Тихого дня! – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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