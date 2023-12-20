Уночі на Дніпропетровщині працювала ППО: що відомо

Так, вночі вони направили на область “Шахед” – його знищили наші оборонці. ППО працювала в Криворізькому районі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Близько опівночі в Криворізькому районі знищили БпЛА. Оборонці з ПвК “Схід” приземлили ворожий “шахед”, – написав він.
Решта ночі в усіх містах та селах регіону була спокійною.
Тихого дня! – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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