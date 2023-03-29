Улов на мільйон: на Дніпропетровщині спіймали браконьєрів

Доволі значною сумою у більш, ніж мільйон гривень оцінили інспектори відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» улов рибалки-порушника.

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохороний патруль.

Виявили його на березі Карачунівського водосховища у Кривому Розі.

У чоловіка вилучили майже 500 карасів, більше 40 лящів, а також окунів, щук та майже 40 раків. Крім цього – два гумові човни та 6 сіток для вилову риби.

Викрили ловця інспектори рибохорони, на місце викликали слідчих поліції.

За даним фактом на 34-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

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