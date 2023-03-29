Улов на мільйон: на Дніпропетровщині спіймали браконьєрів

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохороний патруль.
Виявили його на березі Карачунівського водосховища у Кривому Розі.
У чоловіка вилучили майже 500 карасів, більше 40 лящів, а також окунів, щук та майже 40 раків. Крім цього – два гумові човни та 6 сіток для вилову риби.
Викрили ловця інспектори рибохорони, на місце викликали слідчих поліції.
За даним фактом на 34-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
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